Für sie wird die eSIM tatsächlich zum universellen Sicherheitsmodul, das als virtueller Ausweis das Endgerät ebenso identifiziert wie es als digitaler Bodyguard die übertragenen Daten signiert oder die Verbindung von Ende zu Ende verschlüsselt. Ganz so wie das bei den virtuellen Flugbegleitern in den vernetzten Lufthansa-Containern heute schon passiert.



Seit Jahren dominiert das Oligopol aus Telekom, Vodafone und Telefónica den deutschen Mobilfunkmarkt. Nun kommt die eSIM und sorgt für ganz neue Konkurrenz. Drei Szenarien, wer in den kommenden Jahren den Markt dominiert.



Mikrochips machen klassische SIM-Karten in Mobiltelefonen überflüssig. Das ermöglicht neue Tarifmodelle und sekundenschnelle Vertragswechsel. Was Kunden freut, alarmiert die Netzbetreiber.