Künstliche Intelligenz 100 Millionen Nutzer in acht Wochen: Diese Grafiken zeigen den Hype um ChatGPT

Und so sind in den vergangen Monaten mehr und mehr Start-ups für Generative KI entstanden, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden – so genannte Einhörner. Neben OpenAI, mit einer Bewertung von 20 Milliarden Dollar weit an der Spitze, sind das etwa der Machine-Learning-Anbieter Hugging Face, der israelische Foto-KI-Spezialist Lightricks und Jasper, ein Anbieter für automatisierte Werbetexte. Das Londoner Bildgenerierungs-Start-up Stability AI ist laut „Bloomberg“ in Gesprächen über eine neue Finanzierungsrunde, Bewertung dann: Vier Milliarden Dollar.



Gerade erst ist ein weiteres Einhorn in den Club dazugestoßen: Das Start-up Character.ai hat mehr als 200 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem vom renommierten Wagniskapitalgeber Andreesen Horowitz, und damit eine Bewertung von einer Milliarde Dollar erzielt. Das junge Unternehmen entwickelt ein großes Sprachmodell, mit dessen Hilfe Nutzer Gespräche mit zahlreichen Charakteren und Persönlichkeiten führen können, etwa im Stil von Elon Musk oder der Nintendo-Spielefigur Mario.