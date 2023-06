Künstliche Intelligenz Alle großen Sprach-KIs scheitern an der geplanten EU-Regulierung

Auch beim Energieverbrauch halten sich fast alle Anbieter bedeckt – dabei sind der immense Stromverbrauch und die daraus resultierenden Kohlendioxidemissionen ein zentraler Kritikpunkt an der neuen Technologie. „Die Betreiber veröffentlichen nur inkonsistente Daten über ihre Energienutzung, ihre Strategien zur Messung von Emissionen und ob sie Maßnahmen zur Milderung dieser Emissionen ergriffen haben“, so Bommasni. Hier fordere der Entwurf des AI Acts explizit Informationen über solche Maßnahmen – und eine Begründung dafür, falls diese nicht ergriffen würden. Keiner der untersuchten Anbieter stelle bisher irgendwelche Informationen zur Verfügung. Dieses Problem ließe sich jedoch durch ein bisschen mehr Transparenz vermutlich lösen, sollte die Regulierung tatsächlich wie geplant kommen. Anders sieht es beim Urheberrecht aus: Die Modelle sind schlicht nicht darauf ausgelegt, bei ihrer Textgenerierung auf diesen Aspekt zu achten.



Am unteren Ende des Rankings liegen mit Anthropic aus Kalifornien und Aleph Alpha aus Heidelberg (jeweils weniger als 25 Prozent der Maximalpunktzahl) ausgerechnet zwei Anbieter, die sich eigentlich das Thema sichere KI auf die Fahnen geschrieben haben. Das Start-up Anthropic wurde im Jahr 2021 von OpenAI-Aussteigern gegründet. Sie wollen sogenannte Frontier-Modelle kreieren – also Systeme, die zum einen sehr große KI-Modelle sind, die aber zum anderen Sicherheit an erste Stelle setzen.