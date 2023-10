Künstliche Intelligenz Bidens KI-Regeln sind ein guter Start – jetzt müssen die Techkonzerne liefern

Genau das soll sich nun ändern. Laut dem Dekret „Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence“, das US-Präsident Joe Biden am Montag veröffentlicht hat, müssen große KI-Modelle wie GPT-4, das hinter ChatGPT steht, künftig erst einmal der US-Regierung vorgestellt werden, bevor sie veröffentlicht werden. Die Entwickler dieser so genannten „Foundation-Modelle“ sollen die Ergebnisse ihrer Sicherheitstests oder andere wichtige Informationen vorlegen. Strikte Regeln dafür soll nun das National Institute of Standards and Technology entwickeln, die US-Behörde für Standardisierungsprozesse.