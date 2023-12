Künstliche Intelligenz „Die eigentliche Entwicklung in der KI startet jetzt erst“

Was natürlich nicht der Fall war...

Genau, damals hat das Internet eigentlich überhaupt erst angefangen, sich auf unser Leben auszuwirken. Ähnlich ist nun die Situation bei KI. Wenn es eine Blase gibt, die platzen könnte, dann vor allem auf der Finanzierungsseite. Denn viele Investments der vergangenen zwölf Monaten werden meines Erachtens nicht funktionieren. Das ist auch nicht so ungewöhnlich, weil sich die KI-Technologie noch in einer sehr frühen Phase befindet. In dieser scheitern tendenziell mehr Investments, weil die Beurteilungsmöglichkeiten und Bewertungsmaßstäbe von Start-ups am Anfang deutlich schwieriger sind. Daher werden auch einige KI-Unternehmen pleitegehen, das ist eine normale Entwicklung.



Dass es einen Hype um das Thema generative KI gibt, ist unbestritten. Zugleich hat aber auch selten eine Technologie derart schnell Einzug in Unternehmensanwendungen erlebt, siehe etwa der Copilot bei Microsoft Office oder diverse selbstentwickelte Chatbots in Unternehmen wie BoschGPT. Zeigt das nicht, dass hier durchaus bereits Substanz vorhanden ist?

Ja, absolut. Ich glaube, es gibt sogar einen riesigen Unterschied zu dem vergleichbaren Zeitpunkt in der Entwicklung des Internets: Heute ist die technologische Infrastruktur schon da, so dass diese Technologie auch schon sehr gut funktioniert. Ein wichtiger Grund für die Internetblase war ja, dass damals die Technologie immer noch zu wenig ausgereift war – weswegen zu wenig vermarktbare Produkte entstehen konnten. Das ist heute anders.