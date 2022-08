Künstliche Intelligenz Ein Chatbot könnte den Personalmangel in der Gastronomie abfedern

Der We-do.ai-Chef verspricht sogar weniger Fehlbestellungen dank KI. Gerade, wenn die Restaurantküche in vollem Betrieb arbeite und Servicemitarbeiter unter Druck stünden, könne es am Telefon leicht zu einer Fehlbestellung kommen. „Mit Foodcall wird die Fehlerquote auf ein Minimum reduziert“, verspricht Hecker. Denn die Sprachsoftware arbeite immer präzise, zudem habe jeder Anrufer die Möglichkeit, die Bestellung am Ende des Telefonats noch einmal zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Und für ausländische Restaurantbesitzer und Kunden hat der Chatbot Vorteile: „Missverständnisse durch Sprachbarrieren sind mit dem neuen Dienst wesentlich unwahrscheinlicher als bei der herkömmlichen Bestellabwicklung am Telefon“, so Hecker.