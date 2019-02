Künstliche Intelligenz Die Schreibmaschine

Die Veröffentlichung ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe von Fortschritten, die Forscher bei der linguistischen Datenverarbeitung, dem so genannten „Natural language processing“, zuletzt erreicht haben. So veröffentlichte Google im vergangenen Jahr ein Sprachmodell namens BERT, das ebenfalls Fragen zu Texten sinnvoll und korrekt beantworten kann. Die Maschine rückt dem bisher einzigartigen Sprachtalent des Menschen also immer näher.