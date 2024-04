Künstliche Intelligenz Fast 200 Millionen Dollar für ein KI-Modell

Kein Wunder, dass auch die Investitionen massiv gestiegen sind in die so genannte Generative KI, wie die neue Welle an Textrobotern und Bilderzeugungs-Werkzeugen genannt wird. 25,2 Milliarden Dollar flossen im vergangenen Jahr in den Bereich – fast acht mal so viel wie im Jahr zuvor. Allein Amazon investierte vier Milliarden Dollar in das KI-Start-up Anthropic, Inflation AI sammelt 1,3 Milliarden Dollar, ist nun aber inzwischen mehr oder weniger von Microsoft übernommen worden.