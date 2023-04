Musk wies in dem Interview erneut auf die Gefahren der Künstlichen Intelligenz hin. „Sie hat das Potential zur Zerstörung der Zivilisation“, sagte Musk. So könne eine „superintelligente künstliche Intelligenz“ so gut schreiben, dass es unmöglich werde, sie zum Beispiel auf Internetplattformen zu erkennen. Damit könne die öffentliche Meinung manipuliert werden. Der Tech-Milliardär sorgt sich darum, dass die KI-Software ChatGPT nach seiner Auffassung zu sehr auf politische Korrektheit trainiert werden könnte. Er sei ein großer Fan der Reglementierung künstlicher Intelligenz, sagte Musk. KI sei gefährlicher als Autos oder Raketen – zwei Technologiefelder, in denen der Twitter-Besitzer selbst unternehmerisch aktiv ist.