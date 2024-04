Künstliche Intelligenz KI wird immer teurer: Fast 200 Millionen Dollar für ein Modell

Und Deutschland? Immerhin machen hierzulande neben Großbritannien die meisten Informatik-Studenten in Europa ihren Abschluss. Auch in einem Index, der die Dichte an KI-Talenten im Land abbilden soll, ist Deutschland weit vorne auf Platz drei nach Indien und den USA. Das Know-how ist also da – nur profitiert es nicht von so hohen Investitionen, zahlungsfreudigen Tech-Konzernen und einem guten Gründungsklima wie in den USA.