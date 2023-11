Künstliche Intelligenz Ein Jahr ChatGPT: Diese Grafiken zeigen, wer die Gewinner des KI-Hypes sind

AppliedAI-Chef Liebl rechnet durchaus damit, dass große Sprachmodelle wie ChatGPT spürbar in den Arbeitsalltag Einzug halten werden. „Künstliche Intelligenz wird die Wirtschaft drastisch verändern“, sagt Liebl. „Sprachmodelle wie ChatGPT werden den größten Effekt in der Software-Entwicklung haben, beim Marketing, in der Kommunikation und bei textbasierter Arbeit. In ein, zwei Jahren Jahren werden wir die Auswirkungen in diesen Bereichen deutlich spüren.“