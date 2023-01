Künstliche Intelligenz: Microsoft baut Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI aus

Microsoft drängt in den zukunftsträchtigen Markt für Künstliche Intelligenz (KI). Der Software-Konzern kündigte am Montag in einem Blog-Eintrag ein zusätzliches milliardenschweres Investment bei OpenAI ein, dem Entwickler der KI ChatGPT. Ein Microsoft-Sprecher wollte sich aber nicht dazu äußern, ob das Volumen bei zehn Milliarden Dollar liegen werde, wie Medien vor zwei Wochen berichtet hatten.