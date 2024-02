Künstliche Intelligenz Microsoft-Vize Brad Smith: „Wir wollen ein offenes KI-Ökosystem schaffen“

Zwei Wochen ist es her, da trat Microsofts Konzern Vize, Brad Smith, gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin vor die Presse und kündigte den Bau mehrerer deutscher Rechenzentren bei Köln und Frankfurt an. Immerhin 3,2 Milliarden Euro will der Konzern in diesem und dem nächsten Jahr vor allem in Infrastruktur für Cloud- und KI-Dienste sowie in Weiterbildungen rund um KI investieren.