Künstliche Intelligenz Nächstes ChatGPT-Update: Sprach-KI lernt sehen, sprechen und hören

OpenAI arbeitet weiter mit Hochdruck daran, seinen populären Sprachassistenten ChatGPT auszubauen und seine Alltagstauglichkeit zu verbessern: So verleiht das US-Start-up seinem Sprachbot, den bereits mehr als 100 Millionen Menschen nutzen, nun auch Augen, Ohren und Mund – zumindest im übertragenen Sinne. Demnach sollen Nutzer bald nicht nur per Tastatureingabe in natürlicher Sprache mit ChatGPT kommunizieren können, sondern direkt per mündlicher Unterhaltung. Zudem können ChatGPT-Nutzer über die Webseite des Bots künftig Bilder hochladen, diese von ChatGPT analysieren lassen und über die Inhalte des Bildes sprechen.