Künstliche Intelligenz: Nicht nur Nerds

Lis Kampf für mehr Vielfalt in den Entwicklerteams ist also auch ein Kampf dafür, dass bei dieser so wichtigen Technologie auch jene Bedürfnisse Berücksichtigung finden, die einem weißen Nerd im Kapuzenpulli schlichtweg nicht in den Sinn kommen. Die Forscherin steht stellvertretend für eine ganze Bewegung. Auch das Programm des Techfestivals South by Southwest zum Beispiel, das in den nächsten Tagen in Austin beginnt, ist geprägt vom Ruf nach bunteren Teams von Entwicklern, Gründern und Wagniskapitalgebern.