Künstliche Intelligenz OpenAIs größtes Update seit Langem: Was ChatGPT jetzt Neues kann

Der Preis sei dennoch gerechtfertigt, argumentiert KI-Experte Hermann: Im Gegensatz zu GPT-3.5 besteht GPT-4 nicht nur aus einem, sondern aus acht Modellen. „Eine Anfrage wird bei diesem Verfahren namens ‚Mixture of Experts‘ an alle acht Modelle gestellt“, sagt der Ex-Google-Manager. Am Ende entscheidet der Algorithmus, was das beste Ergebnis ist. „Aufgrund dieser Funktionsweise ist nachvollziehbar, dass die Kosten so hoch sind.“