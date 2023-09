Künstliche Intelligenz SAP goes AI: Eigener Sprachbot soll gegen ChatGPT und Co. bestehen

So sollen beispielsweise Einzelhändler mithilfe von Joule die Leistungsfähigkeit ihrer Filialen verbessern können, indem der Sprachbot eine Übersicht generiert, die je Standort Produktinformationen, Zielgruppenansprache für bestimmte Produkte, Lagerbestand, Kaufverhalten, Rabatte und Lieferempfehlungen umfasst. Oder der Händler lässt Joule Lieferanten nach der durchschnittlichen Zeit für die Bezahlung von Rechnungen, Margen oder CO2-Ausstoß priorisieren.



Lesen Sie auch das Interview mit dem Aachener Professor Holger Hoos: „Bei KI müssen wir auch die Horrorszenarien mitbedenken“



Durch entsprechende Befehle und Anweisungen stellt der SAP-Bot laufend neue Szenarien bereit, die mit der Zeit immer treffender werden. Der Assistent ist zudem in der Lage, gewisse Aufgaben völlig selbständig zu erledigen: So kann Joule beispielsweise der Personalabteilung helfen, vorurteilsfreie Stellenbeschreibungen zu erstellen und passende Fragen für Vorstellungsgespräche zu formulieren.