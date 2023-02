Künstliche Intelligenz: US-Investoren pumpen offenbar Milliarden in Chinas KI-Sektor

Große US-Investoren und Chip-Hersteller wie Intel und Qualcomm haben einem Bericht zufolge zwischen 2015 und 2021 fast ein Fünftel ihrer Investitionen in chinesische Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) getätigt. Demnach waren 167 US-Unternehmen an 401 Transaktionen beteiligt, was etwa 17 Prozent der Gesamtinvestitionen in chinesische KI-Unternehmen in diesem Zeitraum entspricht, wie aus einer Untersuchung des Zentrums für Sicherheitsstudien der Universität Georgetown (CSET) am Mittwoch hervorgeht.