Künstliche Intelligenz Was braucht es für gute KI-Chips nach dem Vorbild von Nvidia?

Auf eine smarte Kombination von Rechenleistung für KI sowie In-Memory-Kapazitäten zur schnellen Datenspeicherung setzt auch das niederländische Chip-Start-up Axelera AI: Das Unternehmen aus Eindhoven hat Ende Mai eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Dollar abgeschlossen und will damit die Serienfertigung seiner selbst entworfenen KI-Chips starten. „Die Axelera-Chips sollen die KI-Rechenleistung in die Edge bringen, also nah an jene Stelle, wo KI-Daten erfasst werden – mit einem Bruchteil des Stromverbrauchs und der Kosten heutiger KI-Hardware“, sagt Gemmeke.