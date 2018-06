Künstliche Intelligenz Wettbewerbshüter warnen vor automatisierten Preisabsprachen

Auch die EU-Kommission ist alarmiert. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sieht zwar noch keinen starken Trend zu Kartellen durch Algorithmen. „Aber es besteht die Gefahr, dass es dazu kommt“, sagte sie der WirtschaftsWoche. Europas oberste Kartellwächterin will daher die Unternehmen in die Pflicht nehmen; diese seien für ihre Preisalgorithmen verantwortlich und könnten sich nicht damit herausreden, keine expliziten Absprachen mit der Konkurrenz getroffen zu haben. Vestager: „Der Algorithmus muss wissen, was im Kartellrecht erlaubt ist und was nicht.“