Künstliche Intelligenz Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter für KI fit machen

Aber: Nur gut jeder Dritte, 36 Prozent der Befragten, möchte sich bezüglich KI auch weiterbilden, ergibt die Umfrage. Aus der jüngeren Generation Z (Jahrgänge 1995 bis 2010) möchte immerhin jede zweite Person ihr KI-Wissen vertiefen. Aber ausgerechnet von dem Drittel der Umfrageteilnehmer, die ihre KI-Kompetenz als eher schlecht einschätzen, möchten sich nur 16 Prozent fortbilden. Es bestehe die Gefahr, dass sich „das Wissen und die Kompetenzen im KI-Bereich in einer kleinen Gruppe konzentrieren“, sagt Andreas Böhm, Gründer und Geschäftsführer von One Data. „Es kommt eine Flut an neuen Technologien auf uns zu, in der es auch Aufgabe der Arbeitgeber ist, Orientierungshilfe zu geben und KI-Kompetenzen zu stärken.“



Bei Bosch etwa haben neben den Workshop-Teilnehmern mehr als 28.000 Mitarbeiter webbasierte Trainings genutzt, um sich über die Grundlagen von KI-Technologien schlau zu machen. Auf einer Lernplattform können sich Mitarbeiter etwa informieren, wie neuronale Netze funktionieren. „Wir wollen ein möglichst niedrigschwelliges Angebot schaffen und den Spaß am Lernen fördern“, sagt Trainingsmanager Thomas.