Kunst per Algorithmus Christie's versteigert KI-Gemälde für 432.500 Dollar

„min G max D Ex[log(D(x))]+Ez[log(1-D(G(z)))]“ steht als Signatur in der unteren Ecke geschrieben. Gemeint ist der Algorithmus, der das Werk produzierte. Christie's schätzte eher vorsichtig, dass bei der Versteigerung in New York umgerechnet bis zu 8700 Euro zusammenkommen könnten und sagte die „Ankunft von KI auf der weltweiten Auktionsbühne“ voraus. Am Donnerstag trieben fünf Bieter den Preis dann aber heftig in die Höhe. Den Zuschlag bekam ein anonymer Bieter am Telefon bei gut 432 000 Dollar, was etwa 380.000 Euro entspricht.