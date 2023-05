Kurznachrichtendienst: Musk bestätigt Comcast-Managerin Linda Yaccarino als neue Twitter-CEO

Die monatelange Chefsuche bei Twitter ist beendet. Eigentümer Elon Musk, der den Kurznachrichtendienst derzeit selbst führt, teilte in einem Tweet mit, er werde die Comcast-Managerin Linda Yaccarino zu seiner Nachfolgerin an der Firmenspitze machen. Sie verantwortet bislang den Verkauf von Werbung bei Comcasts TV-Sparte NBCUniversal. Musk teilte mit, Yaccarino werde sich vor allem um die geschäftlichen Angelegenheiten bei Twitter kümmern. Er selbst will als Technik-Vorstand weiter in der Unternehmensführung bleiben.