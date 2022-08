Kurznachrichtendienst: Musk spielt weiter mit möglicher Twitter-Übernahme

Tesla-Chef Elon Musk stiftet weiter Verwirrung über eine mögliche Übernahme von Twitter. Am Samstag beschäftigte sich Musk in Einträgen auf dem Kurznachrichtendienst erneut mit der zwischen ihm und dem Unternehmen umstrittenen Frage, wie viele Twitter-Nutzerkonten gefälscht sind. Musk hatte erklärt, die Zahl sei größer ist als die vom Unternehmen angegebene Größenordnung von weniger als fünf Prozent. Am Samstag schlug Musk vor, diese Frage in einer öffentlichen Debatte mit Twitter-Chef Parag Agrawal und durch eine öffentliche Abstimmung zu klären.