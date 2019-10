Libra: Mark Zuckerberg spielt mit dem Feuer

Klar, auch Notenbanken haben ihre Kritiker und Politiker vertreten ihre eigenen Interessen, die nicht immer mit ihren Wählern übereinstimmen. Aber es gibt einen großen Unterschied zu Facebook. Politiker lassen sich abwählen, Regierungen austauschen – zumindest in einer Demokratie. Facebook ist zwar ein an der Börse notiertes Unternehmen. Doch sein Chef Mark Zuckerberg kontrolliert es via Mehrfachstimmrechten, ist also eine Art Diktator. Er kann nicht abgewählt werden, höchstens enteignet. Daran ändert auch der Ethikrat nicht, den das soziale Netzwerk einführen will. Er berät ihn nur.