Luftverkehr Diese Animation zeigt: Sanktionen bremsen Flugverkehr innerhalb Russlands nicht

Zunächst klappte das auch. Die Leasingflieger blieben am Boden. Und obwohl sich die russischen Airlines offenbar in Erwartung eines Angriffskrieges und seiner Folgen mit Ersatzteilen eingedeckt hatten, begannen sie bald auch nagelneue Jets für Ersatzteile auszuschlachten.



Doch wie in anderen Feldern unterschätzte der Westen die Entschlossenheit Russlands. So genehmigte Präsident Wladimir Putin kurzerhand, die Flugzeuge westlicher Besitzer zu enteignen und sie im eigenen Land neu zu registrieren. Und Ersatzteile besorge man sich eben über inoffizielle Kanäle oder Drittländer wie Kasachstan, die Türkei oder Usbekistan, berichten russische Branchenportale wie „FrequentFlyers“. So könne man noch „mindestens zehn Jahre durchhalten“, tönen führende Politiker des Landes.