Manager kündigen, Musk warnt vor Pleite Chaostage bei Twitter

Es war eine neue Bombe, die am Donnerstag bei Twitter einschlug. Yoel Roth, der Chef für Moderation und Sicherheit bei Twitter, hat seinen Job an den Nagel gehängt. Überraschend, denn Roth war in stürmischen Tagen seit der Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Elon Musk so etwas wie ein Fels in der Brandung. Geduldig erklärte der Politologe und Kommunikationswissenschaftler nicht nur, wie man weiter gegen Trolls, Hetze und Falschnachrichten kämpfe, sondern auch die vielen Neuerungen beim Abo-Dienst Twitter Blue – so eloquent, dass es selbst Musk beeindruckte.