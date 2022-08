Marine testet noch Bundeswehr: Ersatzteilversorgung aus dem 3D-Drucker

Mit der Maschine des US-Herstellers Stratasys wollen Fachleute der Marine und der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr testen, ob sich auch unter den widrigen Bedingungen einer Nordseefahrt Maschinen- und Ausrüstungsteile per Kunststoffdruck herstellen lassen. Denn was in der Logistikbranche oder der Luft- und Raumfahrt längst etabliert ist, die Fertigung räumlicher Bauteile mithilfe spezieller Drucker, stellt die Technik auf See vor ganz neue Herausforderungen.