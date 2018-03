Maschinenkult: Wie das Silicon Valley Intelligenz anbetet

Bis es so weit ist, bewirken die Neuschöpfergötter allerlei Optimierungswunder. Die Bioingenieure einerseits arbeiten an der Verbesserung unserer genetischen Ausstattung und an der Abschaffung der Medizin: Ihnen geht es nicht mehr in erster Linie um die Therapie von Krankheiten, sondern um die Perfektionierung des Grundintakten: „Das gesunde Auge wird geschärft“, so der Philosoph Konrad Paul Liessmann, „das gesunde Gehirn gedopt, der gesunde Körper perfektioniert, die gesunde Seele auf zusätzliche Belastbarkeit programmiert, das gesunde Leben verlängert“ – weit über die 80, 90, 100 Jahre hinaus, auf die wir gegenwärtig hoffen dürfen: „Wenn Sie mich heute fragen, ob es möglich ist, 500 Jahre zu leben, so lautet die Antwort: Ja!“, sagt Bill Maris, der Gründer von Googles Gesundheitssparte Calico, die nichts weniger als „den Tod beseitigen“, die Menschheit zurück in die adamitische Zeitlosigkeit katapultieren will.