Etwa 675 Mitarbeiter würden ihren Arbeitsplatz verlieren, was für das Unternehmen mit Kosten in Höhe von bis zu 15 Millionen Dollar verbunden sei, so Virgin Orbit. Einem Sprecher des Raketenherstellers zufolge hatte man bereits am 15. März fast alle der 750 Mitarbeiter wegen einer „Betriebspause“ beurlaubt, während das Unternehmen nach einer finanziellen Rettungsleine suchte.