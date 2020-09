Messeplatz Deutschland „Corona reißt die Einstiegsbarrieren in den deutschen Messemarkt“

Sie haben die IFA 2020 auf ein reines Branchenevent reduziert. Vom Flair der Tech-Party, die seit Jahrzehnten Zigtausende in die Hallen und zu den Konzerten in den Sommergarten zog, hat das nichts mehr. Sieht so die Zukunft der Messen aus?

So sieht die Gegenwart aus. Es bleibt uns erst einmal gar nichts Anderes übrig, als unser Angebot daran anzupassen, was in Zeiten von Corona machbar und vertretbar ist. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten alle möglichen Hygienekonzepte konzipiert und diskutiert – und am Ende erkennen müssen, dass das beste Konzept nichts hilft, wenn die Aussteller aus Sorge um gesundheitliche Risiken nicht kommen wollen, oder dass ihre Leute wegen der EU-Vorgaben auch schlicht nicht einreisen dürfen.