Meta Connect „Wir glauben nicht, dass es die eine übergreifende Künstliche Intelligenz geben wird“

Die Quest 3 beeindruckt bei einem ersten Test in einem Cubicle im Meta-Hauptquartier, trotz des erschwinglichen Preises. In unter zehn Sekunden hat das Gerät den Raum erfasst. Ein Spiel gestartet, plötzlich fallen Trümmer von der Decke, gefolgt von einem Raumschiff, das in der Mitte des Zimmers landet und kugelrunde Aliens entlässt. Die hüpfen durch das Zimmer und verwandeln sich bei Treffern aus einer virtuellen Laserpistole in fette Farbkleckse auf dem Boden. „Wir werden künftig in Räumen ebenso viele wenn nicht sogar noch mehr virtuelle statt reale Gegenstände haben“, prophezeit Zuckerberg. Dank der zehnfachen Zahl von Pixeln ist die Auflösung sichtbar schärfer als die des Vorgängermodells. Gleichzeitig hat sich die Rechenleistung durch den Snapdragon XR2 Gen 2 von Qualcomm verdoppelt. Beim Test läuft alles ruckelfrei und ohne Verzögerung – wichtig, damit einem nicht schlecht oder schwindlig wird.