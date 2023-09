Meta Connect „Wir glauben nicht, dass es die eine übergreifende Künstliche Intelligenz geben wird“

Und der Angriff von Apple? Da setzt er beim Offensichtlichen an: Dem Preis. „Wir fokussieren nicht nur auf bahnbrechende Technologien, sondern auch darauf, diese für möglichst viele zugänglich zu machen. Das ist genauso wichtig“, pariert der Meta-Chef den Angriff, ohne Apple zu nennen. Und stellt die neueste Version seiner Quest-Brille vor – die Meta Quest 3 zum Einstiegspreis von 499 Dollar beziehungsweise 550 Euro in Deutschland. Es ist das erste sogenannte Mixed Reality Headset für den Massenmarkt, was bedeutet, dass sich mit ihr virtuelle Objekte ins Sichtfeld einblenden lassen. Die Kameras der Quest 3 vermessen dabei die Umgebung, beispielsweise das häusliche Wohnzimmer. Sie erkennen nicht nur die Wände, sondern auch Möbel, Spiegel oder Couch. In bestimmten Spielen lässt sich so die Umgebung einbeziehen, etwa ein virtuelles Loch in die Wand schlagen oder ein simulierter Ball vom Couchtisch abprallen lassen. Die Kameras filmen dabei die Umgebung, reichern sie mit virtuellen Gegenständen an und projizieren das ins Display. „Für den Nutzer sieht es dann also so aus, als würden virtuelle Dinge „im Raum“ vorhanden sein“, erklärt der VR-Experte Philipp Rauschnabel, Professor an der Universität der Bundeswehr München.