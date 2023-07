Microsoft: FTC legt im Activision-Übernahmekampf Berufung ein

Das Ringen um die Übernahme des Videospiel-Herstellers Activision Blizzard durch Microsoft geht in den USA in eine neue Runde. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC kündigte am Mittwoch an, gegen die Ablehnung ihres Antrags auf eine vorläufige Blockade des bislang größten Deals in der Videospiele-Branche in Berufung zu gehen. Die Einreichung bei Gericht enthielt keine weiteren Einzelheiten zur Berufung. Microsoft reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.