Microsoft gegen Google „KI in der Suche ist für Microsoft lukrativer als es scheint“

Inwiefern?

In den USA ist der Marktanteil bei der Suche in den vergangenen zwölf Monaten um rund einen Prozentpunkt von etwa sechs auf ungefähr sieben Prozent gestiegen. Das klingt wenig, aber die KI in der Suche ist für Microsoft lukrativer als es scheint: Man muss nämlich bedenken, dass schon im Jahr 2021 in den USA gut 150 Milliarden mit Suchmaschinenwerbung verdient wurden. Wenn man auch nur einen kleinen Anteil mehr an diesem riesigen Kuchen hinzugewinnt, bedeutet das hohe Umsätze. Damit ergeben dann auch Milliardeninvestitionen wie die in OpenAI Sinn.



