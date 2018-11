Microsoft-Manager Brad Smith „Eine neue Definition von Krieg und Frieden“

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat am Anfang jegliche Zusammenhänge zwischen seiner Plattform und Manipulationen der öffentlichen Meinung von außen als verrückt abgetan. Haben Sie mit ihm jemals darüber gesprochen?

Ich bin nicht hier, um für oder über Mark Zuckerberg zu reden. Was ich aber sagen kann: Facebook packt diese Probleme an und arbeitet daran, sie in den Griff zu bekommen. Ich finde, dass Mark bei seinen öffentlichen Auftritten sehr viel Introspektive bewiesen hat. Und die Branche insgesamt arbeitet mit mehr Energie als je zuvor daran, solche Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Aber wir haben noch viel zu tun.