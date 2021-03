Microsoft Mesh Die holografische Zukunft hat begonnen

Der Hightech-Gerätehersteller Carl Zeiss trainiert seine Servicemitarbeiter an 3D-Modellen, damit diese später knifflige Reparaturen an den Zeiss-Elektronen durchführen können. Dabei nutzen die Oberkochener für ihr virtuelles Trainingscenter die Software des Start-ups Realworld One aus Freiburg. Und das Unternehmen Northdocks aus dem rheinischen Monheim erzeugt digitale Doppelgänger von Fabriken und anderen Bauten, um in den so erzeugten virtuellen Räumen unter anderem Trainings für Techniker oder auch Feuerwehrleute anzubieten. Solche VR-Anwendungen könnten künftig auch auf der Mesh-Plattform laufen.