Microsoft Mesh Von der Video- zur Holokonferenz

In letzter Konsequenz plant Microsoft mit Mesh nicht weniger, als die Videokonferenz der Zukunft um Hologramme zu erweitern. In diesen Holokonferenzen würden dann virtuelle Gesprächspartner in Lebensgröße nebeneinander erscheinen. Um die Verbreitung zu beschleunigen, integriert Microsoft die Mesh-Plattform in das Kollaborationstool Teams sowie die Unternehmenssoftware Dynamics zur Steuerung von Buchhaltung, Finanzen und Kundenmanagement von Firmen.



Dass die Technologie bereits funktioniert, dokumentierte Kipman bei der Präsentation am Dienstag höchstpersönlich: Der Microsoft-Techniker erschien als vollwertige Holoportation auf der Bühne und eröffnete die Konferenz, wobei sein Köper über Lichtstrahlen simuliert wurde. Die holografische Zukunft, sie hat in dieser Woche begonnen.



