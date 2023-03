Milliardendeal: SAP verkauft Qualtrics-Beteiligung an US-Finanzinvestor

Der Softwarekonzern SAP hat seine Mehrheitsbeteiligung an der Datenanalyse-Firma Qualtrics für 7,7 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor Silver Lake verkauft. Silver Lake und die kanadische Pensionskasse CPPIB hätten die von SAP gehaltenen 423 Millionen Qualtrics-Aktien zu je 18,15 Dollar erworben, teilte der Walldorfer Dax-Konzern am Montag mit. Dies bedeute einen Aufschlag von 73 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen 30-Tage-Handelskurs vor der Ankündigung von SAP, einen Verkauf seiner 71-prozentigen Beteiligung zu prüfen. Qualtrics komme damit auf einen Unternehmenswert von rund 12,5 Milliarden Dollar.