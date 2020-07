Missbrauch von Promikonten Twitter-Hack offenbart die Schwachstelle Mensch

„Den größten Verursacherkreis [von Sicherheitsvorfällen] bilden ehemalige oder aktuelle Mitarbeiter“, schreibt etwa das Bundeskriminalamt (BKA) in einer aktuellen Handlungsempfehlung für Unternehmen zur Abwehr von Cybergefahren. Dabei seien, so die BKA-Spezialisten, bestechliche oder enttäusche Beschäftigte, die sich etwa nach einer Kündigung am Arbeitgeber rächen wollten, nicht einmal das größte Schadensrisiko. „Die Taten [erfolgen] überwiegend nicht in krimineller Absicht, sondern vielmehr aufgrund von Fahrlässigkeit und mangelndem Problembewusstsein.“