Mobile Payment: Viele Anbieter, keine Lösungen

An Deutschlands Supermärkten herrscht an den Kassen eine einmalige Geräuschkulisse: Es klimpert und zischt. In China, Indien aber auch in Schweden und Dänemark hören Kunden völlig andere Geräusche. Ein ziehen und piepen. Der Grund: Hierzulande stochern die Kunden in ihren Portmonees nach Münzen und Geldscheinen, die Kassierer sortieren sie in ausgefahrene Kassenfächer und schieben sie danach zurück.