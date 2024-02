Mobile World Congress 2024: Sind mobile KI-Assistenten das nächste große Ding?

Wenn sich die Mobilfunkwelt, wie in diesen Tagen, in Barcelona beim Mobile World Congress zum jährlichen globalen Familientreffen versammelt, geht es auf Messeständen und in Konferenzlounges stets um mehr als nur Millionendeals, Regulierungsnöte oder neue Erlösmodelle für die Branche. Auf den Ständen, in Suiten nahegelegener Messehotels, mitunter auch auf Pressekonferenzen, gewähren viele Aussteller zugleich erste Einblicke in Zukunftstechnologien, von denen sie glauben, dass sie die Branche verändern werden.