Mobilfunk „Einer wird am Ende garantiert schwach“

Das aber könnte sich ändern, wenn spezialisierte Broker Kommunikationsleistung zu Großkunden-Konditionen einkaufen und dann über gemanagte eSIMs in den Smartphones ihrer Kunden abrufen. In welchen Mobilfunknetzen deren Mitarbeiter dann jeweils konkret telefonieren, beziehungsweise über welche Netze die Internetverbindungen von Handys, Tablets oder Laptops laufen, bekommen die Nutzer gar nicht mit.



Denn sie sind über Telefon-Apps auf den Geräten nur noch an virtuelle Telefonanlagen angebunden, die als Cloud-Service im Internet laufen. Die tatsächliche Rufnummer, des jeweils gerade in der eSIM aktivierten Netzbetreibers, spielt für die Nutzer keine Rolle mehr.