Mobilfunk „Einer wird am Ende garantiert schwach“

Die eSIM wird in vernetzter Technik in wenigen Jahren schon so verbreitet sein, wie heute das WLAN-Modul. Und sie erschließt noch unzählige weitere Anwendungsszenarien: Ob Rasenmäher, Mülltonnensensor oder Hundehalsband, ob Fahrrad oder Fitness-Tracker, alles wird Teil des Internets der Dinge, in dem die Alltagsgeräte bei minimalem Stromverbrauch teils jahrelang über die neuen 5G-Mobilfunknetze Informationen austauschen.