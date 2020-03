Mobilfunk „Einer wird am Ende garantiert schwach“

Das Netz zu wechseln wird für die Kunden damit so leicht wie nie zuvor. In Zukunft reicht es, Kundendaten und Bankverbindung online zu erfassen und anschließend per Handykamera das Strich- oder Würfelmuster eines QR-Codes auf dem PC-Bildschirm zu scannen. Dann werden Rufnummer und Sicherheitsschlüssel via Internet auf den Chip übertragen.



Ein dichtes Netz von Handy-Shops oder Ladenketten, das Telekom, Vodafone und Telefónica oder deren Vertriebspartnern wie Aldi, Lidl oder Freenet den Zugang zum Kunden garantierte, wird dann überflüssig. Der direkte Weg zum Kunden übers Internet ermöglicht nicht bloß neuen, mächtigen Anbietern, ins Mobilfunkgeschäft einzusteigen. Die Technik erlaubt auch ganz andere Geschäftsmodelle als die bisher zementierten, langlaufenden Verträge.