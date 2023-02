Mobilfunk: Gewinnbringer der Telekom unter Druck – Harter Wettbewerb belastet T-Mobile US

Analysten ließen sich von diesem Ausblick aber nicht aus der Ruhe bringen. Das Unternehmen starte meist konservativ in ein Jahr und hebe die Prognosen in den darauffolgenden Monaten sukzessive an. Den um die Einnahmen aus dem auslaufenden Geräteleasing-Geschäft bereinigte Gewinn sieht T-Mobile bei 28,7 bis 29,2 Milliarden Dollar. Bezogen auf den Mittelwert sei dies ein Plus von zehn Prozent.