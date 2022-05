Mobilfunk Warum das Telefonieren noch günstiger wird

„Keiner wird es dabei belassen, dass seine Kunden künftig per QR-Scan und Fingertipp aufs Display zu Vodafone wechseln“, sagt ein Experte eines großen, in der Branche bestens vernetzten Beratungshauses. Die Konkurrenten müssten und würden nachziehen, um den Wechsel von Vodafone in ihre Netze genauso simpel zu machen. „In zwei, drei Jahren“, ist der Berater überzeugt, „ist eSIM der Standard und die Plastikkarte tot.“



