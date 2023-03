Mobilfunk Wie sicher ist die eSim?

„Keineswegs“, versichert Jens Rüdinger, Experte für IT-Sicherheit bei Vodafone. Und er begründet das mit einem auf den ersten Blick überraschenden Argument: „Auch wenn es nicht so aussieht, im Kern sorgt auch bei der eSim ein Hardwaremodul für Sicherheit.“ Denn tatsächlich stecke der Sicherheitschip, der in der herkömmlichen Plastikkarte die Nutzerdaten sichert, auch in modernen Handys mit eSim-Funktionalität. „Nur ist der Chip schon ab Werk auf der Platine verlötet und muss nicht erst nachträglich ins Gerät eingeschoben werden“, löst Rüdinger den vermeintlichen Widerspruch auf.