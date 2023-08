Mobilfunkanbieter: T-Mobile US streicht 5000 Stellen

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US will rund 5000 Stellen abbauen. Die Tochter der Deutschen Telekom plane einen organisatorischen Umbau, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Betroffen davon seien rund 5000 Arbeitsplätze, was knapp sieben Prozent der Stellen in den USA entspreche. Wenn das Programm abgeschlossen sei, werde es in absehbarer Zukunft keinen weiteren Jobabbau geben. T-Mobile gilt als Wachstumstreiber der Deutschen Telekom.