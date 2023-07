Mobilfunkkonzern: T-Mobile US gewinnt mehr Mobilfunk-Neukunden – Prognose angehoben

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat auf dem hart umkämpften US-Markt im zweiten Quartal mehr Vertragskunden gewonnen als die Konkurrenz und damit auch die Markterwartungen übertroffen. Wie die Tochter der Deutschen Telekom am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte, zählte sie in den Monaten April bis Juni rund 760.000 neue Vertragskunden, nach 538.000 im vorangegangenen Quartal.